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Заточной станок для пильных цепей ЗУБР СЦ-200, 90 Вт, диаметр 104 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заточной станок для пильных цепей ЗУБР СЦ-200, 90 Вт, диаметр 104 мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Заточной станок для пильных цепей ЗУБР СЦ-200, 90 Вт, диаметр 104 мм
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
26х19х18
Вес, кг.
2.8

Описание товара Заточной станок для пильных цепей ЗУБР СЦ-200, 90 Вт, диаметр 104 мм

Заточной станок для пильных цепей ЗУБР СЦ-200, 90 Вт, диаметр 104 мм

Отзывы о товаре Заточной станок для пильных цепей ЗУБР СЦ-200, 90 Вт, диаметр 104 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Заточной станок для пильных цепей ЗУБР СЦ-200, 90 Вт, диаметр 104 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заточной станок для пильных цепей ЗУБР СЦ-200, 90 Вт, диаметр 104 мм – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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