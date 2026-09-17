Top.Mail.Ru
Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок - фото 1
Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок - фото 2
Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Тип машины
мультитул
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
6000-20000 кол/мин
Потребляемая мощность
550
  • Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок - фото 1
  • Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок - фото 2
  • Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок
6 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип машины
мультитул
Дополнительная рукоятка
нет
Комплектация
Реноватор, кейс, набор насадок
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
6000-20000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Потребляемая мощность
550
Габариты без упаковки
680x270x395 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х40х27
Вес, кг.
2.73

Описание товара Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок

Реноватор с набором насадок ЗУБР МФИ-П550 КН, предназначен для резки, пилки, шлифовки заготовок из дерева, металла, керамики, пластика и т. д. Тонкий корпус и эргономичный дизайн, благодаря чему инструмент удобно лежит в руке. Патрон универсальной системы для насадок с хвостовиком OQIS/OIS. Угол колебаний 3 градуса увеличивает производительность изделия. Электронная регулировка частоты колебаний позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида работы и материалов. Поддержание постоянной частоты колебаний для эффективной работы при любой нагрузке. Комплект наиболее востребованных насадок для начала работы сразу после покупки. Кабель длиной 5 метров увеличивает дальность работы от розетки. Мягкие накладки на корпусе позволяют надежно удерживать изделие в работе при любом хвате. Фирменный удобный кейс для хранения и переноски.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип машины
мультитул
Дополнительная рукоятка
нет
Комплектация
Реноватор, кейс, набор насадок
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
6000-20000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Потребляемая мощность
550
Габариты без упаковки
680x270x395 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Реноватор с набором насадок ЗУБР МФИ-П550 КН, предназначен для резки, пилки, шлифовки заготовок из дерева, металла, керамики, пластика и т. д. Тонкий корпус и эргономичный дизайн, благодаря чему инструмент удобно лежит в руке. Патрон универсальной системы для насадок с хвостовиком OQIS/OIS. Угол колебаний 3 градуса увеличивает производительность изделия. Электронная регулировка частоты колебаний позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида работы и материалов. Поддержание постоянной частоты колебаний для эффективной работы при любой нагрузке. Комплект наиболее востребованных насадок для начала работы сразу после покупки. Кабель длиной 5 метров увеличивает дальность работы от розетки. Мягкие накладки на корпусе позволяют надежно удерживать изделие в работе при любом хвате. Фирменный удобный кейс для хранения и переноски.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок - по цене 6470 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...