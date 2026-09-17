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Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок

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Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 1
Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 2
Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 3
Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 4
Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
Возможность подключения пылесоса
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
7000-19000 ход/мин
Потребляемая мощность
500
  • Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 1
  • Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 2
  • Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 3
  • Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 4
  • Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок
5 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
Возможность подключения пылесоса
Дополнительная рукоятка
нет
Комплектация
Реноватор - 1 шт. Шабер - 1 шт. Универсальная прямая пильная насадка - 1 шт. Шлифовальная подошва - 1 шт. Наждачная бумага - 3 шт. Сегментное пильное полотно 88 мм - 1 шт. Патрубок подключения к пылесосу - 1 шт. Кейс - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
7000-19000 ход/мин
Питание
от сети
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Потребляемая мощность
500
Габариты без упаковки
34x25.5x9 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок

Реноватор ЗУБР - универсальное устройство для специфических работ - выпиливание внутренних отверстий, пиление в труднодоступных местах, тонкое шлифование малогабаритных деталей. Большой угол колебаний 3.2 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобный кейс для хранения и переноски



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
Возможность подключения пылесоса
Дополнительная рукоятка
нет
Комплектация
Реноватор - 1 шт. Шабер - 1 шт. Универсальная прямая пильная насадка - 1 шт. Шлифовальная подошва - 1 шт. Наждачная бумага - 3 шт. Сегментное пильное полотно 88 мм - 1 шт. Патрубок подключения к пылесосу - 1 шт. Кейс - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
7000-19000 ход/мин
Питание
от сети
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Потребляемая мощность
500
Развернуть
Габариты без упаковки
34x25.5x9 см
Страна производитель
Китай
Описание
Реноватор ЗУБР - универсальное устройство для специфических работ - выпиливание внутренних отверстий, пиление в труднодоступных местах, тонкое шлифование малогабаритных деталей. Большой угол колебаний 3.2 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобный кейс для хранения и переноски


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Реноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5140 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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