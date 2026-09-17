Top.Mail.Ru
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 1
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 2
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 3
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 4
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 5
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 6
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 7
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 8
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 9
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 10
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 11
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
подключение к пылесосу
Кейс в комплекте
нет
Частота колебаний
5000-20000 ход/мин
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 1
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 2
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 3
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 4
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 5
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 6
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 7
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 8
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 9
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 10
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 11
  • Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741586
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок
8 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
подключение к пылесосу
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Аккумуляторный реноватор - 1 шт. Сумка - 1 шт. Батарея аккумуляторная - 1 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Шабер - 1 шт. Универсальная прямая пильная насадка - 1 шт. Шлифовальная подошва - 1 шт. Наждачная бумага - 3 шт. Сегментное пильное полотно 88 мм - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Патрубок подключения к пылесосу - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Кейс в комплекте
нет
Частота колебаний
5000-20000 ход/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, мАч
2
Габариты без упаковки
44?9?29.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х9
Вес, кг.
3

Описание товара Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок

Реноватор аккумуляторный ЗУБР - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах и в отсутствие доступа к электричеству. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобную сумку для хранения и переноски



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
подключение к пылесосу
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Аккумуляторный реноватор - 1 шт. Сумка - 1 шт. Батарея аккумуляторная - 1 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Шабер - 1 шт. Универсальная прямая пильная насадка - 1 шт. Шлифовальная подошва - 1 шт. Наждачная бумага - 3 шт. Сегментное пильное полотно 88 мм - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Патрубок подключения к пылесосу - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Кейс в комплекте
нет
Частота колебаний
5000-20000 ход/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, мАч
2
Развернуть
Габариты без упаковки
44?9?29.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Реноватор аккумуляторный ЗУБР - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах и в отсутствие доступа к электричеству. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобную сумку для хранения и переноски


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...