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Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм

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Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 1
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 2
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 3
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 4
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 5
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 6
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 7
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 8
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
160
Максимальный диаметр, мм
160
Длина, мм
590
  • Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 1
  • Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 2
  • Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 3
  • Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 4
  • Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 5
  • Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 6
  • Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 7
  • Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 8
  • Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
160
Максимальный диаметр, мм
160
Длина, мм
590
Ширина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-миксер - 1 шт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х16х16
Вес, кг.
1.18

Описание товара Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм

Насадка-миксер с лопастями ЗУБР МНЛ-П160 Профессионал, для перемешивания легких растворов (краска, грунтовка, штукатурка, наливной пол, затирка). Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР ЗМР-1200Э-1, МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Не поддается коррозии и не деформируется даже при эксплуатации в тяжелых условиях.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
160
Максимальный диаметр, мм
160
Длина, мм
590
Ширина, мм
160
Развернуть
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-миксер - 1 шт.
Страна производитель
Россия
Описание
Насадка-миксер с лопастями ЗУБР МНЛ-П160 Профессионал, для перемешивания легких растворов (краска, грунтовка, штукатурка, наливной пол, затирка). Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР ЗМР-1200Э-1, МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Не поддается коррозии и не деформируется даже при эксплуатации в тяжелых условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П160, диаметр 160 мм - купить по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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