Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П140, диаметр 140 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
140
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
140
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
В наличии
Код товара: 741576
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
140
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
140
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Ширина, мм
140
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка для миксера — 1 шт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х14х14
Вес, кг.
1.09
Описание товара Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П140, диаметр 140 мм
Насадка-миксер ЗУБР Профессионал 140 мм, М14, для легких растворов МНЛ-П140 с лопастями для перемешивания легких растворов (краска, грунтовка, штукатурка, наливной пол, затирка). Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР ЗМР-1200Э-1, МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Не поддается коррозии и не деформируется даже при эксплуатации в тяжелых условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
140
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
140
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Ширина, мм
140
Развернуть
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка для миксера — 1 шт.
Страна производитель
Россия
Насадка-миксер ЗУБР Профессионал 140 мм, М14, для легких растворов МНЛ-П140 с лопастями для перемешивания легких растворов (краска, грунтовка, штукатурка, наливной пол, затирка). Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР ЗМР-1200Э-1, МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Не поддается коррозии и не деформируется даже при эксплуатации в тяжелых условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка-миксер для легких растворов ??сверху-вниз?? ЗУБР М14 МНЛ-П140, диаметр 140 мм - стоимость товара 1200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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