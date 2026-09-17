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Быстрозажимной патрон с фиксирующим кольцом для станков ЗУБР 29088-16_z01, диаметр 0 -16 мм, высокот купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Быстрозажимной патрон с фиксирующим кольцом для станков ЗУБР 29088-16_z01, диаметр 0 -16 мм, высокот

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741575
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Быстрозажимной патрон с фиксирующим кольцом для станков ЗУБР 29088-16_z01, диаметр 0 -16 мм, высокот
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
14х6х6
Вес, г.
100

Описание товара Быстрозажимной патрон с фиксирующим кольцом для станков ЗУБР 29088-16_z01, диаметр 0 -16 мм, высокот

Быстрозажимной патрон с фиксирующим кольцом для станков ЗУБР 29088-16_z01, диаметр 0 -16 мм, высокот



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Отзывы о товаре Быстрозажимной патрон с фиксирующим кольцом для станков ЗУБР 29088-16_z01, диаметр 0 -16 мм, высокот




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Быстрозажимной патрон с фиксирующим кольцом для станков ЗУБР 29088-16_z01, диаметр 0 -16 мм, высокот


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Быстрозажимной патрон с фиксирующим кольцом для станков ЗУБР 29088-16_z01, диаметр 0 -16 мм, высокот - стоимость товара 2520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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