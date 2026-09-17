Электрический гравер ЗУБР ЗГ-160-H245, 160 Вт, 245 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гравер
Тип машины
мультитул
Возможности
Блокировка шпинделя, быстрая замена щеток
Кейс в комплекте
да
Макс. частота вращения диска
30000
Потребляемая мощность
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 730 руб.
В наличии
Код товара: 741574
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гравер
Тип машины
мультитул
Возможности
Блокировка шпинделя, быстрая замена щеток
Дополнительная рукоятка
нет
Комплектация
Набор мини-насадок с гравером - 245 предм.
Кейс в комплекте
да
Макс. частота вращения диска
30000
Питание
от сети
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Потребляемая мощность
160
Габариты без упаковки
39x22x19 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х21х19
Вес, кг.
3.74
Описание товара Электрический гравер ЗУБР ЗГ-160-H245, 160 Вт, 245 шт.
Набор мини-насадок позволяет в домашних условиях осуществлять тонкую чистовую высокоточную обработку различных материалов без применения дорогостоящего профессионального оборудования. Неоспоримым преимуществом шлифовально-полировальных инструментов ЗУБР являются их высокая производительность, большой рабочий ресурс и универсальность применения при обработке различных материалов
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Бренд
Тип товара
Гравер
Тип машины
мультитул
Возможности
Блокировка шпинделя, быстрая замена щеток
Дополнительная рукоятка
нет
Комплектация
Набор мини-насадок с гравером - 245 предм.
Кейс в комплекте
да
Макс. частота вращения диска
30000
Питание
от сети
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Потребляемая мощность
160
Развернуть
Габариты без упаковки
39x22x19 см
Страна производитель
Китай
Набор мини-насадок позволяет в домашних условиях осуществлять тонкую чистовую высокоточную обработку различных материалов без применения дорогостоящего профессионального оборудования. Неоспоримым преимуществом шлифовально-полировальных инструментов ЗУБР являются их высокая производительность, большой рабочий ресурс и универсальность применения при обработке различных материалов
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Электрический гравер ЗУБР ЗГ-160-H245, 160 Вт, 245 шт. - стоимость товара 7730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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