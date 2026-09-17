Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес
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Характеристики
Описание товара Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес
Инновационный инструмент с бесщеточным BRUSHLESS двигателем, естественной эргономикой и электронными системами. Увеличенный эксцентриситет эффективно моделирует ручное шлифование, что вместе с большим диаметром тарелки позволяет работать быстрее. Практически полное отсутствие вибрации и шума облегчают длительную работу Преимущества: Бесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокие мощностные характеристики по сравнению с аналогичным щеточным двигателем, - высокий КПД, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать мощность и поддерживать ее на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, Все возможные электронные системы для лучшего качества работы: - защита от повторного включения: -плавный пуск для мягкого старта, - регулировка оборотов (7 ступеней) для различных видов работ, - защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие Эксцентриковый ход с небольшим эксцентриситетом 2.5 мм для мягкой обработки и финишной доводки поверхностей Плавная регулировка частоты колебаний, в пределах установленного максимума, степенью нажатия на рычаг Два основания (D125 и D150 мм) в комплекте для выполнения разных работ Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Конструкция крыльчатки обеспечивает эффект самовсасывания для эффективного пылеудаления через множественную перфорацию в основании Кольцо тормоза основания предотвращает свободное вращение тарелки и повреждение заготовки при касании обрабатываемой поверхности Эргономичный дизайн с удобным хватом Обрезиненное покрытие поверхности хвата для надежного удержания Надежная конструкция с необслуживаемым двигателем и прямым приводом с минимумом движущихся деталей Резиновый кабель длиной 6 м гибкий при любой температуре и позволяет работать вдали от розетки Набор адаптеров в комплекте для подключения практически любых шлангов Удобный фирменный кейс для хранения и переноски
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Отзывы о товаре Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес