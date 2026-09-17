Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка
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Характеристики
Описание товара Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка
Машина шлифовальная для стен и потолков сетевая, 900 Вт, 180 мм Steher DWH-900 Ручной инструмент для работы с различными поверхностями. За счет регулировки оборотов подходит для обработки разных материалов (бетон, гипс, штукатурка, дерево). Обеспечивает минимальное количество пыли при работе благодаря возможности подключения пылесоса или принудительного отвода пыли в мешок Преимущества: Плавная электронная регулировка частоты вращения для точной настройки под обрабатываемый материал Большой диаметр основания ускоряет обработку больших поверхностей Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Круговая подсветка рабочей поверхности позволяет легко оценивать качество обработки в процессе работы Функция самовсасывания за счет встроенной крыльчатки обеспечивает отвод продуктов обработки через множественную перфорацию в тарелке даже без подключения пылесоса Регулировка силы прижима тарелки степенью разрежения под кожухом Съемный сектор кожуха обеспечивает обработку вплотную к стыку поверхностей Фирменная дополнительная рукоятка для надежного удержания и лучшего оперирования инструментом Быстрая замена щеток облегчает обслуживание Адаптер для подключения к пылесосу в комплекте Легко очищаемый мешок для сбора пыли предотвращает запыление рабочего места Использование Для сухого шлифования и финишной доводки стеновых и потолочных поверхностей
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