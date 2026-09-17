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Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка

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Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка - фото 1
Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка - фото 2
Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
180
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка - фото 1
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка - фото 2
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741570
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
180
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора.
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Габариты (ШxВxГ)
280x300x240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х24
Вес, кг.
4.08

Описание товара Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка

Машина шлифовальная для стен и потолков сетевая, 900 Вт, 180 мм Steher DWH-900 Ручной инструмент для работы с различными поверхностями. За счет регулировки оборотов подходит для обработки разных материалов (бетон, гипс, штукатурка, дерево). Обеспечивает минимальное количество пыли при работе благодаря возможности подключения пылесоса или принудительного отвода пыли в мешок Преимущества: Плавная электронная регулировка частоты вращения для точной настройки под обрабатываемый материал Большой диаметр основания ускоряет обработку больших поверхностей Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Круговая подсветка рабочей поверхности позволяет легко оценивать качество обработки в процессе работы Функция самовсасывания за счет встроенной крыльчатки обеспечивает отвод продуктов обработки через множественную перфорацию в тарелке даже без подключения пылесоса Регулировка силы прижима тарелки степенью разрежения под кожухом Съемный сектор кожуха обеспечивает обработку вплотную к стыку поверхностей Фирменная дополнительная рукоятка для надежного удержания и лучшего оперирования инструментом Быстрая замена щеток облегчает обслуживание Адаптер для подключения к пылесосу в комплекте Легко очищаемый мешок для сбора пыли предотвращает запыление рабочего места Использование Для сухого шлифования и финишной доводки стеновых и потолочных поверхностей



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
180
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора.
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
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Габариты (ШxВxГ)
280x300x240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Машина шлифовальная для стен и потолков сетевая, 900 Вт, 180 мм Steher DWH-900 Ручной инструмент для работы с различными поверхностями. За счет регулировки оборотов подходит для обработки разных материалов (бетон, гипс, штукатурка, дерево). Обеспечивает минимальное количество пыли при работе благодаря возможности подключения пылесоса или принудительного отвода пыли в мешок Преимущества: Плавная электронная регулировка частоты вращения для точной настройки под обрабатываемый материал Большой диаметр основания ускоряет обработку больших поверхностей Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Круговая подсветка рабочей поверхности позволяет легко оценивать качество обработки в процессе работы Функция самовсасывания за счет встроенной крыльчатки обеспечивает отвод продуктов обработки через множественную перфорацию в тарелке даже без подключения пылесоса Регулировка силы прижима тарелки степенью разрежения под кожухом Съемный сектор кожуха обеспечивает обработку вплотную к стыку поверхностей Фирменная дополнительная рукоятка для надежного удержания и лучшего оперирования инструментом Быстрая замена щеток облегчает обслуживание Адаптер для подключения к пылесосу в комплекте Легко очищаемый мешок для сбора пыли предотвращает запыление рабочего места Использование Для сухого шлифования и финишной доводки стеновых и потолочных поверхностей


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180 мм, подсветка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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