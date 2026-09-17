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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ

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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 1
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 2
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 3
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 4
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 5
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 6
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 7
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 8
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 9
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 10
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 11
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 12
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 13
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 14
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 15
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 16
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 17
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 18
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 19
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 20
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
105
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
9500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 1
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 2
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 3
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  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 7
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 8
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 9
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 10
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 11
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 12
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 13
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 14
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 15
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 16
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 17
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 18
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 19
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 20
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 
Начислим 169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ
10 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
105
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
230x100x360 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х24х16
Вес, кг.
9.9

Описание товара Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ

Мобильная бесщеточная мини-УШМ аккумуляторного типа из профессиональной линейки «Сотка». Модель превосходно справляется с быстрой резкой профилей и шлифованием в труднодоступных местах благодаря облегченному корпусу и уменьшенному диаметру диска. Внутренняя электроника обеспечивает плавный запуск мотора, стабильное поддержание заданных оборотов под переменной нагрузкой и кнопочную регулировку. Комплектуется фирменной тканевой сумкой, зарядным блоком и одним литий-ионным источником питания.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
105
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
230x100x360 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильная бесщеточная мини-УШМ аккумуляторного типа из профессиональной линейки «Сотка». Модель превосходно справляется с быстрой резкой профилей и шлифованием в труднодоступных местах благодаря облегченному корпусу и уменьшенному диаметру диска. Внутренняя электроника обеспечивает плавный запуск мотора, стабильное поддержание заданных оборотов под переменной нагрузкой и кнопочную регулировку. Комплектуется фирменной тканевой сумкой, зарядным блоком и одним литий-ионным источником питания.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 1 АКБ - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10530 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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