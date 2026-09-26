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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-80-700, 20 В, диаметр 82 мм, без АКБ, редукторная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-80-700, 20 В, диаметр 82 мм, без АКБ, редукторная

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741554
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
26х14х11
Вес, кг.
1.31

Описание товара Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-80-700, 20 В, диаметр 82 мм, без АКБ, редукторная

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-80-700, 20 В, диаметр 82 мм, без АКБ, редукторная



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Отзывы о товаре Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-80-700, 20 В, диаметр 82 мм, без АКБ, редукторная




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-80-700, 20 В, диаметр 82 мм, без АКБ, редукторная


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-80-700, 20 В, диаметр 82 мм, без АКБ, редукторная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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