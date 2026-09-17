Top.Mail.Ru
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 1
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 2
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
4
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
190
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Зарядное устройство в комплекте
да
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 1
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 2
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741547
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
17 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Гнездо для крепления бит
да
Кол-во скоростей работы
4
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
190
Количество аккумуляторов
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
15
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х15
Вес, кг.
5.78

Описание товара Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс

Высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР системы LMS Профессиональное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем обеспечивает крутящий момент до 190 Нм и быструю скорость заворачивания. Гибкая регулировка крутящего момента позволяет использовать изделие для закручивания разного крепежа, а также реализовывать дополнительные режимы работы Комплектация с двумя емкими аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Гнездо для крепления бит
да
Кол-во скоростей работы
4
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
190
Количество аккумуляторов
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
15
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР системы LMS Профессиональное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем обеспечивает крутящий момент до 190 Нм и быструю скорость заворачивания. Гибкая регулировка крутящего момента позволяет использовать изделие для закручивания разного крепежа, а также реализовывать дополнительные режимы работы Комплектация с двумя емкими аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-42, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс – стоимость товара 17820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...