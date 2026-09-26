Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN)
Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — современный ноутбук в космически-сером корпусе, воплощающий передовые технологии в компактном форм-факторе. В основе системы — процессор Ultra 5 338H, представляющий собой высокопроизводительное решение последнего поколения с оптимизированной архитектурой для максимальной эффективности при любых нагрузках. Центральный процессор оснащён современными ядрами, обеспечивающими молниеносную обработку данных и превосходную многозадачность при минимальном энергопотреблении. Графическая система Intel Arc B370 — инновационное решение нового поколения, обеспечивающее высокую производительность в графических задачах и поддержку современных технологий визуализации. 32 ГБ оперативной памяти гарантируют стабильную работу с самыми требовательными приложениями и многозадачностью, позволяя эффективно обрабатывать огромные объёмы данных. SSD-накопитель объёмом 1 ТБ обеспечивает мгновенный запуск системы и молниеносный доступ к файлам, что существенно повышает продуктивность работы. 14,6-дюймовый 3.1K OLED-дисплей с сенсорным экраном предлагает исключительную цветопередачу, глубокие чёрные тона и широкие углы обзора, создавая идеальные условия для работы с контентом. Встроенная веб-камера обеспечивает высокое качество видеосвязи для деловых встреч и общения. Аккумулятор ёмкостью 92 Вт*ч гарантирует впечатляющую автономность при различных нагрузках. Предустановленная Windows 11 обеспечивает современный интерфейс и широкие возможности для продуктивной работы. Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — премиальное решение для профессионалов, которым требуется сочетание высокой производительности, передовых технологий и компактности в стильном исполнении.
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Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN)