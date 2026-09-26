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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN)

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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor MagicBook Pro 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741538
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook Pro 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
338H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.28

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN)

Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — современный ноутбук в космически-сером корпусе, воплощающий передовые технологии в компактном форм-факторе. В основе системы — процессор Ultra 5 338H, представляющий собой высокопроизводительное решение последнего поколения с оптимизированной архитектурой для максимальной эффективности при любых нагрузках. Центральный процессор оснащён современными ядрами, обеспечивающими молниеносную обработку данных и превосходную многозадачность при минимальном энергопотреблении. Графическая система Intel Arc B370 — инновационное решение нового поколения, обеспечивающее высокую производительность в графических задачах и поддержку современных технологий визуализации. 32 ГБ оперативной памяти гарантируют стабильную работу с самыми требовательными приложениями и многозадачностью, позволяя эффективно обрабатывать огромные объёмы данных. SSD-накопитель объёмом 1 ТБ обеспечивает мгновенный запуск системы и молниеносный доступ к файлам, что существенно повышает продуктивность работы. 14,6-дюймовый 3.1K OLED-дисплей с сенсорным экраном предлагает исключительную цветопередачу, глубокие чёрные тона и широкие углы обзора, создавая идеальные условия для работы с контентом. Встроенная веб-камера обеспечивает высокое качество видеосвязи для деловых встреч и общения. Аккумулятор ёмкостью 92 Вт*ч гарантирует впечатляющую автономность при различных нагрузках. Предустановленная Windows 11 обеспечивает современный интерфейс и широкие возможности для продуктивной работы. Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — премиальное решение для профессионалов, которым требуется сочетание высокой производительности, передовых технологий и компактности в стильном исполнении.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook Pro 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
338H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — современный ноутбук в космически-сером корпусе, воплощающий передовые технологии в компактном форм-факторе. В основе системы — процессор Ultra 5 338H, представляющий собой высокопроизводительное решение последнего поколения с оптимизированной архитектурой для максимальной эффективности при любых нагрузках. Центральный процессор оснащён современными ядрами, обеспечивающими молниеносную обработку данных и превосходную многозадачность при минимальном энергопотреблении. Графическая система Intel Arc B370 — инновационное решение нового поколения, обеспечивающее высокую производительность в графических задачах и поддержку современных технологий визуализации. 32 ГБ оперативной памяти гарантируют стабильную работу с самыми требовательными приложениями и многозадачностью, позволяя эффективно обрабатывать огромные объёмы данных. SSD-накопитель объёмом 1 ТБ обеспечивает мгновенный запуск системы и молниеносный доступ к файлам, что существенно повышает продуктивность работы. 14,6-дюймовый 3.1K OLED-дисплей с сенсорным экраном предлагает исключительную цветопередачу, глубокие чёрные тона и широкие углы обзора, создавая идеальные условия для работы с контентом. Встроенная веб-камера обеспечивает высокое качество видеосвязи для деловых встреч и общения. Аккумулятор ёмкостью 92 Вт*ч гарантирует впечатляющую автономность при различных нагрузках. Предустановленная Windows 11 обеспечивает современный интерфейс и широкие возможности для продуктивной работы. Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — премиальное решение для профессионалов, которым требуется сочетание высокой производительности, передовых технологий и компактности в стильном исполнении.
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Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" 3K OLED 700N 120Hz Ultra 5 338H 32GB/SSD1TB Win11Home Starry Gray (5301ATEN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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