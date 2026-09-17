Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP)
Honor MagicBook 16 2026 LHC-X — современный ноутбук в элегантном сером корпусе, сочетающий высокую производительность и стильный дизайн. В основе системы — процессор Ultra 5 325, представляющий собой передовое решение последнего поколения с оптимизированной архитектурой для максимальной эффективности при любых нагрузках. Центральный процессор оснащён современными ядрами, обеспечивающими быструю обработку данных и отличную многозадачность при минимальном энергопотреблении. Интегрированная графика Intel Graphics нового поколения гарантирует качественную визуализацию и поддержку современных графических технологий для работы с офисными приложениями и мультимедиа. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают стабильную работу с ресурсоёмкими приложениями и многозадачностью, позволяя эффективно обрабатывать значительные объёмы данных. SSD-накопитель объёмом 1 ТБ предоставляет обширное пространство для хранения данных и обеспечивает молниеносный доступ к файлам. 16-дюймовый WQXGA IPS-дисплей с высоким разрешением предлагает превосходную цветопередачу и широкие углы обзора, создавая идеальные условия для продуктивной работы. Встроенная веб-камера обеспечивает удобство для видеоконференций и удалённой работы. Аккумулятор ёмкостью 80 Вт*ч гарантирует длительную автономность при различных нагрузках. Отсутствие предустановленной операционной системы даёт возможность выбрать и установить оптимальную для конкретных задач платформу. Honor MagicBook 16 2026 LHC-X — оптимальное решение для пользователей, которым требуется сочетание высокой производительности, надёжности и современных технологий в стильном исполнении.
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Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP)