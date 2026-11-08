Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT
12.3-дюймовый планшет HONOR MagicPad 4 Wi-Fi с разрешением 3000x1920 позволяет рассмотреть на картинке все мелкие детали. OLED-матрица отображает более 1 млрд цветов, сохраняет глубину черного и естественную передачу других оттенков. Частота обновления 165 Гц делает плавной анимацию и отображение движущихся объектов на видео. Производительности 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 хватает для запуска игр и требовательных приложений. Модель с 512 ГБ памяти оснащена ОЗУ 16 ГБ для работы в режиме многозадачности без зависания приложений. Bluetooth 6.0 гарантирует точную синхронизацию звука и стабильную работу нескольких подключенных устройств. Беспроводная связь по Wi-Fi 7 поддерживает одновременную работу в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц для скоростной загрузки данных. HONOR MagicPad 4 Wi-Fi в сером металлическом корпусе оснащен восемью динамиками для получения стереозвука. Модель идет в комплекте с зарядным устройством и кабелем, клавиатурой с чехлом и стилусом. Аккумулятор на 10100 мА·ч позволяет целый день работать на планшете и заряжать батарею менее чем за 2 часа с помощью ЗУ с мощностью 66 Вт.
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Теги товара: для учебы со стилусом, На Android
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Теги товара: для учебы со стилусом, На Android
Отзывы о товаре Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT