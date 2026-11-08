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Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT

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Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 1
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 2
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 3
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 4
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 5
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 6
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 7
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 8
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 9
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 10
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 11
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 12
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 13
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 14
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 15
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor MagicPad 4
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Количество ядер процессора
8
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  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 12
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 13
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 14
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 15
  • Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741535
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Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ASDU
Линейка
Honor MagicPad 4
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
USB-кабель, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Частота процессора, МГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
16 Гб
Встроенная память
512 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Емкость аккумулятора
10100
Габариты (ВxГxШ), мм
273.4 x 178.8 x 4.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х8
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT

12.3-дюймовый планшет HONOR MagicPad 4 Wi-Fi с разрешением 3000x1920 позволяет рассмотреть на картинке все мелкие детали. OLED-матрица отображает более 1 млрд цветов, сохраняет глубину черного и естественную передачу других оттенков. Частота обновления 165 Гц делает плавной анимацию и отображение движущихся объектов на видео. Производительности 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 хватает для запуска игр и требовательных приложений. Модель с 512 ГБ памяти оснащена ОЗУ 16 ГБ для работы в режиме многозадачности без зависания приложений. Bluetooth 6.0 гарантирует точную синхронизацию звука и стабильную работу нескольких подключенных устройств. Беспроводная связь по Wi-Fi 7 поддерживает одновременную работу в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц для скоростной загрузки данных. HONOR MagicPad 4 Wi-Fi в сером металлическом корпусе оснащен восемью динамиками для получения стереозвука. Модель идет в комплекте с зарядным устройством и кабелем, клавиатурой с чехлом и стилусом. Аккумулятор на 10100 мА·ч позволяет целый день работать на планшете и заряжать батарею менее чем за 2 часа с помощью ЗУ с мощностью 66 Вт.

Отзывы о товаре Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ASDU
Линейка
Honor MagicPad 4
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
USB-кабель, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Частота процессора, МГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
16 Гб
Встроенная память
512 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Емкость аккумулятора
10100
Габариты (ВxГxШ), мм
273.4 x 178.8 x 4.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
12.3-дюймовый планшет HONOR MagicPad 4 Wi-Fi с разрешением 3000x1920 позволяет рассмотреть на картинке все мелкие детали. OLED-матрица отображает более 1 млрд цветов, сохраняет глубину черного и естественную передачу других оттенков. Частота обновления 165 Гц делает плавной анимацию и отображение движущихся объектов на видео. Производительности 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 хватает для запуска игр и требовательных приложений. Модель с 512 ГБ памяти оснащена ОЗУ 16 ГБ для работы в режиме многозадачности без зависания приложений. Bluetooth 6.0 гарантирует точную синхронизацию звука и стабильную работу нескольких подключенных устройств. Беспроводная связь по Wi-Fi 7 поддерживает одновременную работу в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц для скоростной загрузки данных. HONOR MagicPad 4 Wi-Fi в сером металлическом корпусе оснащен восемью динамиками для получения стереозвука. Модель идет в комплекте с зарядным устройством и кабелем, клавиатурой с чехлом и стилусом. Аккумулятор на 10100 мА·ч позволяет целый день работать на планшете и заряжать батарею менее чем за 2 часа с помощью ЗУ с мощностью 66 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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