Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Honor MagicPad 4
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741535
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Характеристики
Бренд
Партномер для планшетов
5301ASDU
Линейка
Honor MagicPad 4
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
USB-кабель, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Частота процессора, МГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
16 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Емкость аккумулятора
10100
Габариты (ВxГxШ), мм
273.4 x 178.8 x 4.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х8
Вес, кг.
1
Описание товара Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT)
Планшет нового поколения с 12.3-дюймовым OLED-дисплеем сверхвысокой частоты 165 Гц, флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и вместительным аккумулятором на 10100 мАч привлекает пользователей, которым важна высокая производительность, качественная цветопередача и длительная автономная работа.
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Теги товара: На Android
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Партномер для планшетов
5301ASDU
Линейка
Honor MagicPad 4
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
USB-кабель, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Развернуть
Частота процессора, МГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
16 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Емкость аккумулятора
10100
Габариты (ВxГxШ), мм
273.4 x 178.8 x 4.8 мм
Страна производитель
Китай
Планшет нового поколения с 12.3-дюймовым OLED-дисплеем сверхвысокой частоты 165 Гц, флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и вместительным аккумулятором на 10100 мАч привлекает пользователей, которым важна высокая производительность, качественная цветопередача и длительная автономная работа.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: На Android
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: На Android
Ноутбук Honor MagicPad 4 YLE-W09 Gray 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 16GB/512GB Gray (5301ASDT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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