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Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSBW) для Dreame H15 Pro Heat купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSBW) для Dreame H15 Pro Heat

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Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSBW) (1шт., совместим с Dreame H15 Pro Heat)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для вертикального пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame H15 Pro Heat
Комплектация
Роликовая щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741523
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSBW) для Dreame H15 Pro Heat
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роликовая щетка
Назначение
для вертикального пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame H15 Pro Heat
Предметы в комплекте
роликовая щетка
Комплектация
Роликовая щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSBW) для Dreame H15 Pro Heat

Роликовая щетка для Dreame H15 и H15 Pro предназначена для поддержания высокой эффективности уборки и стабильной работы пылесоса. Щетка эффективно собирает пыль, грязь и волосы, обеспечивая качественную уборку различных типов покрытий.

Отзывы о товаре Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSBW) для Dreame H15 Pro Heat




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роликовая щетка
Назначение
для вертикального пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame H15 Pro Heat
Предметы в комплекте
роликовая щетка
Комплектация
Роликовая щетка
Страна производитель
Китай
Описание
Роликовая щетка для Dreame H15 и H15 Pro предназначена для поддержания высокой эффективности уборки и стабильной работы пылесоса. Щетка эффективно собирает пыль, грязь и волосы, обеспечивая качественную уборку различных типов покрытий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSBW) для Dreame H15 Pro Heat - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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