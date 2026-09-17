Роликовая щетка Dreame Brush Roller (ATB4) для T10/R10 Pro/R20/Z20/Z30
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для вертикального пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame R10 Pro, R20
Комплектация
Роликовая щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 741522
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Роликовая щетка
Назначение
для вертикального пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame R10 Pro, R20
Предметы в комплекте
роликовая щетка
Комплектация
Роликовая щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Роликовая щетка Dreame Brush Roller (ATB4) для T10/R10 Pro/R20/Z20/Z30
Роликовая щетка Dreame ATB4 предназначена для уборки всех напольных покрытий. Она подходит для совместного использования с вертикальными пылесосами Dreame R10 Pro и Dreame R20. Роликовый механизм обеспечивает вращение, при котором задерживается пыль, собирается мусор и устраняются загрязнения. Накладка с мягкими волокнами бережно воздействует на гладкие поверхности, что предотвращает появление царапин и потертостей в процессе уборки. Щетка Dreame ATB4 оснащена фиксаторами с боковых сторон для прочного крепления на пылесосе.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Роликовая щетка
Назначение
для вертикального пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame R10 Pro, R20
Предметы в комплекте
роликовая щетка
Комплектация
Роликовая щетка
Страна производитель
Китай
Роликовая щетка Dreame ATB4 предназначена для уборки всех напольных покрытий. Она подходит для совместного использования с вертикальными пылесосами Dreame R10 Pro и Dreame R20. Роликовый механизм обеспечивает вращение, при котором задерживается пыль, собирается мусор и устраняются загрязнения. Накладка с мягкими волокнами бережно воздействует на гладкие поверхности, что предотвращает появление царапин и потертостей в процессе уборки. Щетка Dreame ATB4 оснащена фиксаторами с боковых сторон для прочного крепления на пылесосе.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Роликовая щетка Dreame Brush Roller (ATB4) для T10/R10 Pro/R20/Z20/Z30 - купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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