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Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSB2) для M12/H12/H12e/H12S/H12S AE/H11 Core купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSB2) для M12/H12/H12e/H12S/H12S AE/H11 Core

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Роликовая щетка Dreame M12/H12 Brush roller (HSB2) - фото 1
Роликовая щетка Dreame M12/H12 Brush roller (HSB2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для вертикального пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame M12; Dreame Н12; Dreame H11; Core/H12 S/H12S AE
Комплектация
Роликовая щетка
  • Роликовая щетка Dreame M12/H12 Brush roller (HSB2) - фото 1
  • Роликовая щетка Dreame M12/H12 Brush roller (HSB2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSB2) для M12/H12/H12e/H12S/H12S AE/H11 Core
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роликовая щетка
Назначение
для вертикального пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame M12; Dreame Н12; Dreame H11; Core/H12 S/H12S AE
Предметы в комплекте
роликовая щетка
Комплектация
Роликовая щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSB2) для M12/H12/H12e/H12S/H12S AE/H11 Core

Роликовая щетка Dreame M12/H12 Brush roller (HSB2) - это уникальный аксессуар для пылесоса, который предназначен для эффективного сбора пыли, волос и шерсти. Она надевается непосредственно на всасывающий шланг пылесоса, что обеспечивает простоту использования и удобство в работе. Рабочая часть щетки оснащена вставками из синтетического материала, имеющего направленный ворс. Эти вставки специально разработаны для сбора волос, шерсти и аналогичного мусора с поверхности мягкой мебели, что делает эту щетку идеальной для домашних питомцев. Роликовая щетка Dreame M12/H12 Brush roller (HSB2) предназначена для многоразового использования, что делает ее экономически выгодной и устойчивой к окружающей среде.

Отзывы о товаре Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSB2) для M12/H12/H12e/H12S/H12S AE/H11 Core




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роликовая щетка
Назначение
для вертикального пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame M12; Dreame Н12; Dreame H11; Core/H12 S/H12S AE
Предметы в комплекте
роликовая щетка
Комплектация
Роликовая щетка
Страна производитель
Китай
Описание
Роликовая щетка Dreame M12/H12 Brush roller (HSB2) - это уникальный аксессуар для пылесоса, который предназначен для эффективного сбора пыли, волос и шерсти. Она надевается непосредственно на всасывающий шланг пылесоса, что обеспечивает простоту использования и удобство в работе. Рабочая часть щетки оснащена вставками из синтетического материала, имеющего направленный ворс. Эти вставки специально разработаны для сбора волос, шерсти и аналогичного мусора с поверхности мягкой мебели, что делает эту щетку идеальной для домашних питомцев. Роликовая щетка Dreame M12/H12 Brush roller (HSB2) предназначена для многоразового использования, что делает ее экономически выгодной и устойчивой к окружающей среде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Роликовая щетка Dreame Brush roller (HSB2) для M12/H12/H12e/H12S/H12S AE/H11 Core - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 350 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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