Top.Mail.Ru
SSD SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 1
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 2
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 3
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 4
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 5
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 6
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 7
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 8
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 9
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 10
SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1120
Энергопотребление, Вт
2
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 1
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 2
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 3
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 4
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 5
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 6
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 7
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 8
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 9
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 10
  • SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741457
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1120
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
60

Описание товара SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty

Netac представляет 2.5-дюймовый SSD-накопитель объёмом 2048 Гб — настоящий простор для ваших файлов и мультимедиа. Высокая скорость чтения до 560 МБ/с обеспечит моментальный запуск программ и быструю загрузку данных, а запись на 520 МБ/с поможет справиться с большими файлами за считанные секунды. Использование TLC-флэш-памяти позволяет сочетать отличную скорость работы и надёжность хранения. Максимальный ресурс записи в 1120 Тб подчёркивает долговечность накопителя: можно работать с большими объёмами данных без опасений за износ. Энергопотребление всего 2 Вт делает устройство экономичным, а внушительное время наработки на отказ — 1 500 000 часов — подойдёт тем, кто ценит стабильность. SATA-интерфейс обеспечивает совместимость с большинством систем. Надёжное и вместительное решение от Netac для дома и офиса.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 520, 2.5", SATA, SATA, TLC, 520, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 520, 520, 520, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1120
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2
Страна производитель
Китай
Описание
Netac представляет 2.5-дюймовый SSD-накопитель объёмом 2048 Гб — настоящий простор для ваших файлов и мультимедиа. Высокая скорость чтения до 560 МБ/с обеспечит моментальный запуск программ и быструю загрузку данных, а запись на 520 МБ/с поможет справиться с большими файлами за считанные секунды. Использование TLC-флэш-памяти позволяет сочетать отличную скорость работы и надёжность хранения. Максимальный ресурс записи в 1120 Тб подчёркивает долговечность накопителя: можно работать с большими объёмами данных без опасений за износ. Энергопотребление всего 2 Вт делает устройство экономичным, а внушительное время наработки на отказ — 1 500 000 часов — подойдёт тем, кто ценит стабильность. SATA-интерфейс обеспечивает совместимость с большинством систем. Надёжное и вместительное решение от Netac для дома и офиса.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 520, 2.5", SATA, SATA, TLC, 520, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 520, 520, 520, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...