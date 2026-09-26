SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty
Netac представляет 2.5-дюймовый SSD-накопитель объёмом 2048 Гб — настоящий простор для ваших файлов и мультимедиа. Высокая скорость чтения до 560 МБ/с обеспечит моментальный запуск программ и быструю загрузку данных, а запись на 520 МБ/с поможет справиться с большими файлами за считанные секунды. Использование TLC-флэш-памяти позволяет сочетать отличную скорость работы и надёжность хранения. Максимальный ресурс записи в 1120 Тб подчёркивает долговечность накопителя: можно работать с большими объёмами данных без опасений за износ. Энергопотребление всего 2 Вт делает устройство экономичным, а внушительное время наработки на отказ — 1 500 000 часов — подойдёт тем, кто ценит стабильность. SATA-интерфейс обеспечивает совместимость с большинством систем. Надёжное и вместительное решение от Netac для дома и офиса.
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Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD N600S 2TB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 545/500MB/s, TBW 1120TB, 5y wty