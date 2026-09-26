Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5" 7.68TB, DWPD Up to 1
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Характеристики
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Максимальный ресурс записи (TBW)
36500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
345 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741432
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Характеристики
Бренд
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Максимальный ресурс записи (TBW)
36500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
90
Описание товара Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5" 7.68TB, DWPD Up to 1
SSD-накопитель Solidigm с брендом Intel сочетает внушительный объём 7864 ГБ и высокую выносливость для работы с большими массивами данных. Форм-фактор 2,5? и интерфейс SATA делают его практичным решением для систем, где важны вместительность и стабильная скорость хранения. Скорость чтения до 550 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к файлам, а запись на уровне 510 МБ/с помогает оперативно сохранять данные. Флэш-память 3D NAND, ресурс записи до 36 500 ТБ и время наработки на отказ 2 000 000 часов подчёркивают серьёзный запас прочности накопителя для интенсивных рабочих задач.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Максимальный ресурс записи (TBW)
36500
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Solidigm с брендом Intel сочетает внушительный объём 7864 ГБ и высокую выносливость для работы с большими массивами данных. Форм-фактор 2,5? и интерфейс SATA делают его практичным решением для систем, где важны вместительность и стабильная скорость хранения. Скорость чтения до 550 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к файлам, а запись на уровне 510 МБ/с помогает оперативно сохранять данные. Флэш-память 3D NAND, ресурс записи до 36 500 ТБ и время наработки на отказ 2 000 000 часов подчёркивают серьёзный запас прочности накопителя для интенсивных рабочих задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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