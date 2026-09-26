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SSD Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5" 7.68TB, DWPD Up to 1 купить в Санкт-Петербурге
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Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5" 7.68TB, DWPD Up to 1

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Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 7.68TB, DWPD Up to 1 - фото 1
Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 7.68TB, DWPD Up to 1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Максимальный ресурс записи (TBW)
36500
  • Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 7.68TB, DWPD Up to 1 - фото 1
  • Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5&quot; 7.68TB, DWPD Up to 1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
345 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741432
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Характеристики

Бренд
Solidigm
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Максимальный ресурс записи (TBW)
36500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
90

Описание товара Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5" 7.68TB, DWPD Up to 1

SSD-накопитель Solidigm с брендом Intel сочетает внушительный объём 7864 ГБ и высокую выносливость для работы с большими массивами данных. Форм-фактор 2,5? и интерфейс SATA делают его практичным решением для систем, где важны вместительность и стабильная скорость хранения. Скорость чтения до 550 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к файлам, а запись на уровне 510 МБ/с помогает оперативно сохранять данные. Флэш-память 3D NAND, ресурс записи до 36 500 ТБ и время наработки на отказ 2 000 000 часов подчёркивают серьёзный запас прочности накопителя для интенсивных рабочих задач.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5" 7.68TB, DWPD Up to 1




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Характеристики
Бренд
Solidigm
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Максимальный ресурс записи (TBW)
36500
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Solidigm с брендом Intel сочетает внушительный объём 7864 ГБ и высокую выносливость для работы с большими массивами данных. Форм-фактор 2,5? и интерфейс SATA делают его практичным решением для систем, где важны вместительность и стабильная скорость хранения. Скорость чтения до 550 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к файлам, а запись на уровне 510 МБ/с помогает оперативно сохранять данные. Флэш-память 3D NAND, ресурс записи до 36 500 ТБ и время наработки на отказ 2 000 000 часов подчёркивают серьёзный запас прочности накопителя для интенсивных рабочих задач.
Самовывоз
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Отзывы


Твердотельный накопитель Solidigm S4520 Series SSD SATA 2.5" 7.68TB, DWPD Up to 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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