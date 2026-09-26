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SSD Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX купить в Санкт-Петербурге
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Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX

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Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 1
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 2
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 3
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 4
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 5
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 6
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 7
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 8
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 9
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1560
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 1
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 2
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 3
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 4
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 5
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 6
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 7
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 8
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 9
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741405
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1560
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х3
Вес, г.
80

Описание товара Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX

Скорость творчества по-новому LEGEND 960 MAX поддерживает новейший интерфейс PCIe Gen4 x4, соответствующий стандарту NVMe 1.4. Он открывает прекрасные возможности для творчества и совместим с последними платформами Intel и AMD. Это настоящая мощная электростанция. Максимальная теплоотдача, максимально устойчивая работа В системе охлаждения LEGEND 960 MAX применяется сплав алюминия. Им тщательно покрыт жесткий диск для максимального увеличения теплоотдачи. Благодаря многослойным охлаждающим ребрам холодный воздух проводится вдоль металлического корпуса, а горячий воздух вытесняется наружу. Особая система конвекционного охлаждения снижает температуру твердотельного накопителя на 40%, обеспечивая устойчивую производительность.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1560
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Скорость творчества по-новому LEGEND 960 MAX поддерживает новейший интерфейс PCIe Gen4 x4, соответствующий стандарту NVMe 1.4. Он открывает прекрасные возможности для творчества и совместим с последними платформами Intel и AMD. Это настоящая мощная электростанция. Максимальная теплоотдача, максимально устойчивая работа В системе охлаждения LEGEND 960 MAX применяется сплав алюминия. Им тщательно покрыт жесткий диск для максимального увеличения теплоотдачи. Благодаря многослойным охлаждающим ребрам холодный воздух проводится вдоль металлического корпуса, а горячий воздух вытесняется наружу. Особая система конвекционного охлаждения снижает температуру твердотельного накопителя на 40%, обеспечивая устойчивую производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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