Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
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Характеристики
Описание товара Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX
Скорость творчества по-новому LEGEND 960 MAX поддерживает новейший интерфейс PCIe Gen4 x4, соответствующий стандарту NVMe 1.4. Он открывает прекрасные возможности для творчества и совместим с последними платформами Intel и AMD. Это настоящая мощная электростанция. Максимальная теплоотдача, максимально устойчивая работа В системе охлаждения LEGEND 960 MAX применяется сплав алюминия. Им тщательно покрыт жесткий диск для максимального увеличения теплоотдачи. Благодаря многослойным охлаждающим ребрам холодный воздух проводится вдоль металлического корпуса, а горячий воздух вытесняется наружу. Особая система конвекционного охлаждения снижает температуру твердотельного накопителя на 40%, обеспечивая устойчивую производительность.
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