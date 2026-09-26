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Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year

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Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year - фото 1
Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
  • Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741393
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L1
864
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year

Процессор Intel Core i5-14400 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игровых ПК и мощных универсальных офисных и домашних системных блоков. Модель имеет 10 ядер – 6 производительных и 4 энергоэффективных. Задача последних – снижение энергопотребления при работе системы с невысокой нагрузкой. Архитектура процессора – Raptor Lake. CPU устанавливается в сокет LGA 1700. Базовая частота процессора Intel Core i5-14400 OEM – 2.5 ГГц. Устройство поддерживает до 16 потоков. В турборежиме частота CPU ограничена 4.7 ГГц. Сильная сторона модели – значительный объем кэш-памяти. Она влияет на скорость выполнения любых вычислительных операций. Объем кэша L2 и L3 – 9.5 и 20 МБ соответственно. Совместимые типы оперативной памяти – DDR4 и DDR5. Процессор оснащен графическим ядром Intel UHD Graphics 730. GPU работает на частотах до 1550 МГц. Его производительность сопоставима с быстродействием игровой видеокарты начального уровня. Процессор поставляется без кулера. Выбор устройства охлаждения зависит от тепловыделения. TDP CPU – 148 Вт. Максимальная рабочая температура процессора – 100 °C.

Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L1
864
Объем кэша L2
9.5
Развернуть
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i5-14400 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игровых ПК и мощных универсальных офисных и домашних системных блоков. Модель имеет 10 ядер – 6 производительных и 4 энергоэффективных. Задача последних – снижение энергопотребления при работе системы с невысокой нагрузкой. Архитектура процессора – Raptor Lake. CPU устанавливается в сокет LGA 1700. Базовая частота процессора Intel Core i5-14400 OEM – 2.5 ГГц. Устройство поддерживает до 16 потоков. В турборежиме частота CPU ограничена 4.7 ГГц. Сильная сторона модели – значительный объем кэш-памяти. Она влияет на скорость выполнения любых вычислительных операций. Объем кэша L2 и L3 – 9.5 и 20 МБ соответственно. Совместимые типы оперативной памяти – DDR4 и DDR5. Процессор оснащен графическим ядром Intel UHD Graphics 730. GPU работает на частотах до 1550 МГц. Его производительность сопоставима с быстродействием игровой видеокарты начального уровня. Процессор поставляется без кулера. Выбор устройства охлаждения зависит от тепловыделения. TDP CPU – 148 Вт. Максимальная рабочая температура процессора – 100 °C.
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Доставка
Отзывы


Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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