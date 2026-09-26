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Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year

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Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year - фото 1
Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
  • Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741390
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L1
864
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year

Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.

Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L1
864
Объем кэша L2
9.5
Развернуть
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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