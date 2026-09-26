Процессор CPU Intel Core i3-14100F (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092207SRMX2, 1 year
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741388
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35
Описание товара Процессор CPU Intel Core i3-14100F (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092207SRMX2, 1 year
Процессор CPU Intel Core i3-14100F (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092207SRMX2, 1 year
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитПроцессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 ...
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитПроцессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM
-
В наличииЦена 11 100 руб.2775 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)
-
В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3 14100F Soc-1700 (CM8071505092207) OEM
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитПроцессор Intel Original Core i5 10400F OEM
-
В наличииЦена 11 570 руб.2893 руб. в СплитПроцессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S ...
-
В наличииЦена 11 830 руб.2958 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600X (100-000000065) OEM
-
В наличииЦена 11 910 руб.2978 руб. в СплитПроцессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM
-
В наличииЦена 12 120 руб.3030 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM
-
В наличииЦена 12 380 руб.3095 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM
Процессор CPU Intel Core i3-14100F (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092207SRMX2, 1 year
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор CPU Intel Core i3-14100F (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092207SRMX2, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i3-14100F (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092207SRMX2, 1 year