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Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year

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Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 1
Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 2
Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 3
Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 4
Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
  • Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 2
  • Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 3
  • Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 4
  • Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741386
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L1
3456
Объем кэша L2
38
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year

Благодаря 24-ядерному процессору Intel Core Ultra 9 285 OEM вы сможете собрать мощный рабочий или игровой компьютер, ведь этот чипсет обеспечивает стабильное функционирование в режиме многозадачности благодаря одновременной обработке до 24 потоков информации. Сокет LGA 1851 гарантирует совместимость устройства с различными моделями материнских плат. Функционирующий с тактовой частотой 2.5 ГГц процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM поддерживает Turbo Boost для разгона до 5.6 ГГц при повышенных нагрузках на систему.



Теги товара: LGA 1851, LGA 1851

Отзывы о товаре Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L1
3456
Объем кэша L2
38
Развернуть
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря 24-ядерному процессору Intel Core Ultra 9 285 OEM вы сможете собрать мощный рабочий или игровой компьютер, ведь этот чипсет обеспечивает стабильное функционирование в режиме многозадачности благодаря одновременной обработке до 24 потоков информации. Сокет LGA 1851 гарантирует совместимость устройства с различными моделями материнских плат. Функционирующий с тактовой частотой 2.5 ГГц процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM поддерживает Turbo Boost для разгона до 5.6 ГГц при повышенных нагрузках на систему.


Теги товара: LGA 1851, LGA 1851
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Отзывы


Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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