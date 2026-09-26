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Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year

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Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 1
Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 2
Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 3
Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 4
Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
225F
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
10
  • Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 2
  • Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 3
  • Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 4
  • Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741385
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
225F
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
10
Объем кэша L1
1312
Объем кэша L2
21.5
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year

Core Ultra 5 225F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA 1851, который имеет 10 ядер и 10 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированную графику.



Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 10 ядерные

Отзывы о товаре Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
225F
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
10
Объем кэша L1
1312
Объем кэша L2
21.5
Развернуть
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Core Ultra 5 225F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA 1851, который имеет 10 ядер и 10 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированную графику.


Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 10 ядерные
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Отзывы


Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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