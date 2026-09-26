Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year
Процессор Intel Core Ultra 7 265 OEM – 20-ядерная модель для сокета LGA 1851, который позволит использовать ее во многих сборках с материнскими платами различных форм-факторов. Чипсет функционирует с тактовой частотой 2.4 ГГц и поддерживает технологию Turbo Boost, которая позволяет ему автоматически разгоняться до 5.3 ГГц при повышенных нагрузках. Интегрированная графика Intel Graphics избавит от необходимости приобретения в сборку отдельной видеокарты. Процессор Intel Core Ultra 7 265 OEM может использоваться в серверных компьютерах вместе с оперативной памятью, которая поддерживает технологию коррекции ошибок (ECC).
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Теги товара: Intel игровые, Игровые, LGA 1851, LGA 1851
Отзывы о товаре Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year