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Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year

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Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 1
Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 2
Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 3
Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 4
Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
  • Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 2
  • Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 3
  • Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 4
  • Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741383
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L1
2784
Объем кэша L2
38
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
2.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
36

Описание товара Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year

Процессор Intel Core Ultra 7 265 OEM – 20-ядерная модель для сокета LGA 1851, который позволит использовать ее во многих сборках с материнскими платами различных форм-факторов. Чипсет функционирует с тактовой частотой 2.4 ГГц и поддерживает технологию Turbo Boost, которая позволяет ему автоматически разгоняться до 5.3 ГГц при повышенных нагрузках. Интегрированная графика Intel Graphics избавит от необходимости приобретения в сборку отдельной видеокарты. Процессор Intel Core Ultra 7 265 OEM может использоваться в серверных компьютерах вместе с оперативной памятью, которая поддерживает технологию коррекции ошибок (ECC).

Отзывы о товаре Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L1
2784
Объем кэша L2
38
Развернуть
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
2.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core Ultra 7 265 OEM – 20-ядерная модель для сокета LGA 1851, который позволит использовать ее во многих сборках с материнскими платами различных форм-факторов. Чипсет функционирует с тактовой частотой 2.4 ГГц и поддерживает технологию Turbo Boost, которая позволяет ему автоматически разгоняться до 5.3 ГГц при повышенных нагрузках. Интегрированная графика Intel Graphics избавит от необходимости приобретения в сборку отдельной видеокарты. Процессор Intel Core Ultra 7 265 OEM может использоваться в серверных компьютерах вместе с оперативной памятью, которая поддерживает технологию коррекции ошибок (ECC).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор CPU Core Ultra 7 265 (2.4GHz-5.3GHz/30MB/20 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-1950MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806413, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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