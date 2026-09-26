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процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения)

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процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
9700
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741380
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
9700
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
12
Базовая тактовая частота, ГГц
3
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
80

Описание товара процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения)

процессор

Отзывы о товаре процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
9700
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Развернуть
Объем кэша L3
12
Базовая тактовая частота, ГГц
3
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
процессор
Самовывоз
Доставка
Отзывы


процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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