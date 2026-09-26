процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
9700
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
9700
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
12
Базовая тактовая частота, ГГц
3
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
80
Описание товара процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения)
процессор
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Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, 8 ядерные, С встроенной графикой
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
9700
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Развернуть
Объем кэша L3
12
Базовая тактовая частота, ГГц
3
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
процессор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, 8 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, 8 ядерные, С встроенной графикой
процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре процессор CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz/12MB/8 cores) LGA1151 OEM, UHD630 350MHz, TDP 65W, max 128Gb DDR4-2466, CM8068403874521SRG13, 1 year (б/у, загрязнения)