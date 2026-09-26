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Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year

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Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year - фото 1
Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
14100
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
  • Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741377
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
14100
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L1
320
Объем кэша L2
5
Объем кэша L3
12
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year

4-ядерный процессор Intel Core i3-14100 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игрового компьютера начального уровня или универсального ПК для дома или офиса. Основным преимуществом устройства является высокая базовая частота – 3.5 ГГц. Процессор поддерживает до 8 потоков. Максимальная частота CPU в турборежиме – 4.7 ГГц. При выполнении любых операций на производительность устройства влияют 5-мегабайтный кэш L2 и 12-мегабайтный кэш L3. Процессор Intel Core i3-14100 OEM произведен по техпроцессу Intel 7 и базируется на архитектуре Raptor Lake. Устройство рассчитано на установку в сокет LGA 1700. Главная особенность модели – наличие графического ядра Intel UHD Graphics 730, максимальная частота которого равна 1500 МГц. Присутствие GPU делает необязательной установку видеоадаптера. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Максимально допустимый объем ОЗУ – 192 ГБ. Предельная частота памяти – 4800 МГц. Процессор поставляется без кулера. TDP модели – 110 Вт. Показатель позволяет использовать для охлаждения CPU малогабаритный кулер с низким уровнем шума.

Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
14100
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L1
320
Объем кэша L2
5
Развернуть
Объем кэша L3
12
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Описание
4-ядерный процессор Intel Core i3-14100 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игрового компьютера начального уровня или универсального ПК для дома или офиса. Основным преимуществом устройства является высокая базовая частота – 3.5 ГГц. Процессор поддерживает до 8 потоков. Максимальная частота CPU в турборежиме – 4.7 ГГц. При выполнении любых операций на производительность устройства влияют 5-мегабайтный кэш L2 и 12-мегабайтный кэш L3. Процессор Intel Core i3-14100 OEM произведен по техпроцессу Intel 7 и базируется на архитектуре Raptor Lake. Устройство рассчитано на установку в сокет LGA 1700. Главная особенность модели – наличие графического ядра Intel UHD Graphics 730, максимальная частота которого равна 1500 МГц. Присутствие GPU делает необязательной установку видеоадаптера. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Максимально допустимый объем ОЗУ – 192 ГБ. Предельная частота памяти – 4800 МГц. Процессор поставляется без кулера. TDP модели – 110 Вт. Показатель позволяет использовать для охлаждения CPU малогабаритный кулер с низким уровнем шума.
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Отзывы


Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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