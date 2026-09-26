Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year
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Характеристики
Описание товара Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year
4-ядерный процессор Intel Core i3-14100 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игрового компьютера начального уровня или универсального ПК для дома или офиса. Основным преимуществом устройства является высокая базовая частота – 3.5 ГГц. Процессор поддерживает до 8 потоков. Максимальная частота CPU в турборежиме – 4.7 ГГц. При выполнении любых операций на производительность устройства влияют 5-мегабайтный кэш L2 и 12-мегабайтный кэш L3. Процессор Intel Core i3-14100 OEM произведен по техпроцессу Intel 7 и базируется на архитектуре Raptor Lake. Устройство рассчитано на установку в сокет LGA 1700. Главная особенность модели – наличие графического ядра Intel UHD Graphics 730, максимальная частота которого равна 1500 МГц. Присутствие GPU делает необязательной установку видеоадаптера. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Максимально допустимый объем ОЗУ – 192 ГБ. Предельная частота памяти – 4800 МГц. Процессор поставляется без кулера. TDP модели – 110 Вт. Показатель позволяет использовать для охлаждения CPU малогабаритный кулер с низким уровнем шума.
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Теги товара: Intel i3, LGA 1700, 4 ядерные, С встроенной графикой
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Теги товара: Intel i3, LGA 1700, 4 ядерные, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz/12MB/4 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 60W, max 192Gb DDR4-3200, DDR5-4800, CM8071505092206SRMX1, 1 year