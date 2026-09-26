Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year
Процессор Intel Core Ultra 9 285K оснащается разъемом подключения LGA 1851, за счет которого осуществляется его установка на сокет материнской платы сборки. Компонент с 24 ядрами подходит для игрового системного блока и демонстрирует стандартную частоту 3.7 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту до величины 5.7 ГГц. В одной сборке с этим ЦПУ вы сможете использовать планки памяти стандарта DDR5. Совместимая память емкостью до 192 ГБ может работать с частотой до 6400 МГц. Благодаря наличию графического встроенного ядра Intel Graphics процессор Intel Core Ultra 9 285K допускает использование в системном блоке без дискретной видеокарты. Частота встроенной графики – 2000 МГц. Компонент нуждается в установке системы охлаждения с возможностью рассеивания от 125 Вт тепловой энергии.
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, С разблокированным множителем
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, С разблокированным множителем
Отзывы о товаре Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year