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Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year

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Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year - фото 1
Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
  • Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741376
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L1
3456
Объем кэша L2
38
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year

Процессор Intel Core Ultra 9 285K оснащается разъемом подключения LGA 1851, за счет которого осуществляется его установка на сокет материнской платы сборки. Компонент с 24 ядрами подходит для игрового системного блока и демонстрирует стандартную частоту 3.7 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту до величины 5.7 ГГц. В одной сборке с этим ЦПУ вы сможете использовать планки памяти стандарта DDR5. Совместимая память емкостью до 192 ГБ может работать с частотой до 6400 МГц. Благодаря наличию графического встроенного ядра Intel Graphics процессор Intel Core Ultra 9 285K допускает использование в системном блоке без дискретной видеокарты. Частота встроенной графики – 2000 МГц. Компонент нуждается в установке системы охлаждения с возможностью рассеивания от 125 Вт тепловой энергии.

Отзывы о товаре Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L1
3456
Объем кэша L2
38
Развернуть
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core Ultra 9 285K оснащается разъемом подключения LGA 1851, за счет которого осуществляется его установка на сокет материнской платы сборки. Компонент с 24 ядрами подходит для игрового системного блока и демонстрирует стандартную частоту 3.7 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту до величины 5.7 ГГц. В одной сборке с этим ЦПУ вы сможете использовать планки памяти стандарта DDR5. Совместимая память емкостью до 192 ГБ может работать с частотой до 6400 МГц. Благодаря наличию графического встроенного ядра Intel Graphics процессор Intel Core Ultra 9 285K допускает использование в системном блоке без дискретной видеокарты. Частота встроенной графики – 2000 МГц. Компонент нуждается в установке системы охлаждения с возможностью рассеивания от 125 Вт тепловой энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор CPU Core Ultra 9 285K (3.2GHz-5.7GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics, TDP 125W-250W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806419, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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