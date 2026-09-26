Описание товара Оперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*16GB 48-48-48 1.25V BLACK DUAL TRAY

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для энтузиастов, которые собирают новый производительный ПК для современных игр и ресурсоемких рабочих задач. Объема 32 ГБ с высокой частотой 6000 МГц достаточно для комфортного гейминга на максимальных настройках, одновременной работы в десятках вкладок браузера и фоновых приложениях, а также для монтажа видео и 3D-моделирования. Он предлагает отличный баланс между емкостью и скоростью, превосходя базовые конфигурации для офиса, но не уходя в экстремальный и дорогой сегмент оверклокерских модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современное поколение DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Память выполнена в форм-факторе DIMM и предназначена исключительно для установки в настольные материнские платы с соответствующими слотами. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому ваш компьютер должен быть построен на новой платформе с поддержкой этого стандарта.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 6000 МГц является оптимальным и популярным выбором для DDR5, обеспечивая высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может привести к увеличению минимального FPS и снижению задержек, а в профессиональных приложениях ускорит обработку больших данных и рендеринг сложных сцен, делая систему более отзывчивой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как 48-48-48, что является типичным для высокочастотных модулей DDR5 на данном этапе. Рабочее напряжение составляет 1.25 В. Для удобства пользователей комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой 6000 МГц и таймингами в BIOS/UEFI материнской платы, без необходимости ручных сложных настроек. Это гарантирует стабильную работу на номинальных скоростях.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel (12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (Ryzen 7000 series и новее), поддерживающими стандарт DDR5. Однако для достижения заявленной частоты 6000 МГц важно убедиться, что конкретная модель материнской платы и установленный процессор официально поддерживают такой режим работы. Перед покупкой рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными компактными радиаторами черного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильности. Низкопрофильный дизайн планок сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает ее отличным выбором для лаконичных и сдержанных сборок, не перегруженных световыми эффектами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в наборе из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной активации двухканального режима модули необходимо установить в указанные в руководстве к материнской плате слоты, обычно обозначенные одним цветом.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как модули предыдущих поколений физически не подходят. Для активации заявленной частоты 6000 МГц через профиль XMP может потребоваться последняя версия BIOS/UEFI материнской платы. Этот комплект отлично подойдет пользователям, которым нужен сбалансированный и быстрый объем памяти для современных задач. Тем, кто планирует работать с чрезвычайно тяжелыми проектами или виртуальными машинами, возможно, стоит рассмотреть комплекты большей емкости, например, 64 ГБ.