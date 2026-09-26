Оперативная память ADATA DDR4 DIMM 64GB 3200MHz 2*32GB 16-20-20 WHITE DUAL TRAY
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Характеристики
Описание товара Оперативная память ADATA DDR4 DIMM 64GB 3200MHz 2*32GB 16-20-20 WHITE DUAL TRAY
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объёмом 64 ГБ создан для пользователей, чьи задачи выходят далеко за рамки обычной работы и игр. Он станет отличным выбором для профессиональных рабочих станций, где требуется работа с огромными массивами данных, комфортный монтаж видео в высоком разрешении, 3D-рендеринг или сложное программирование с одновременным запуском нескольких виртуальных машин. Для игрового ПК этот объём является избыточным, но если ваша деятельность связана с тяжелыми творческими или инженерными приложениями, то 64 ГБ обеспечат необходимый запас для многозадачности без обращения к медленному файлу подкачки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на момент своего появления обеспечила значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR3. Она использует форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами на полноразмерных материнских платах для настольных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5, поэтому установить их в неподходящую плату не получится.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3200 МГц, что является отличным балансом между высокой пропускной способностью и доступной ценой для платформ Intel и AMD. Такой объём позволяет без малейших задержек работать с несколькими тяжелыми проектами одновременно, например, редактировать видео в 4K, параллельно запустив графический редактор и браузер с десятками вкладок. Частота 3200 МГц обеспечит отзывчивость системы и хорошую скорость обработки данных в памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16-20-20, где первая цифра (CAS Latency) является ключевым показателем задержки. При частоте 3200 МГц значение CL16 является стандартным и обеспечивает низкую латентность для отзывчивости в играх и приложениях. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применять разогнанные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Данная память DDR4 совместима с широким спектром процессоров и материнских плат, поддерживающих этот стандарт, включая платформы Intel начиная с 6-го поколения и AMD AM4. Однако перед покупкой критически важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата официально поддерживает модули объёмом 32 ГБ в каждом слоте и суммарный объём 64 ГБ, а также частоту 3200 МГц через профиль XMP. Для некоторых старых платформ может потребоваться обновление BIOS для обеспечения стабильной работы с таким объёмом и скоростью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены белыми алюминиевыми радиаторами, которые не только придают эстетичный вид сборке, но и помогают эффективно отводить тепло от чипов памяти при длительных высоких нагрузках, способствуя стабильности. Высота планок с радиатором является стандартной, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными процессорными кулерами в большинстве корпусов. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для рабочих станций, где важна функциональность, а не декоративные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что предназначено для работы в двухканальном режиме на большинстве потребительских материнских плат. Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в ресурсоёмких задачах. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Добавлять к этому комплекту одиночные модули от других производителей или с другими характеристиками не рекомендуется во избежание нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение связано с поддержкой объёма: не каждая материнская плата, даже с поддержкой DDR4, сможет работать с модулями по 32 ГБ. Обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) на сайте производителя вашей платы. Также имейте в виду, что для активации частоты 3200 МГц через XMP требуется, чтобы её поддерживали и процессор, и материнская плата; в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот комплект идеален для сборки мощной рабочей станции или серьёзной игровой системы с большим запасом на будущее. Если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к играм и офисной работе, можно рассмотреть комплекты меньшего объёма, например, 2x16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объёмом 64 ГБ создан для пользователей, чьи задачи выходят далеко за рамки обычной работы и игр. Он станет отличным выбором для профессиональных рабочих станций, где требуется работа с огромными массивами данных, комфортный монтаж видео в высоком разрешении, 3D-рендеринг или сложное программирование с одновременным запуском нескольких виртуальных машин. Для игрового ПК этот объём является избыточным, но если ваша деятельность связана с тяжелыми творческими или инженерными приложениями, то 64 ГБ обеспечат необходимый запас для многозадачности без обращения к медленному файлу подкачки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на момент своего появления обеспечила значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR3. Она использует форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами на полноразмерных материнских платах для настольных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5, поэтому установить их в неподходящую плату не получится.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3200 МГц, что является отличным балансом между высокой пропускной способностью и доступной ценой для платформ Intel и AMD. Такой объём позволяет без малейших задержек работать с несколькими тяжелыми проектами одновременно, например, редактировать видео в 4K, параллельно запустив графический редактор и браузер с десятками вкладок. Частота 3200 МГц обеспечит отзывчивость системы и хорошую скорость обработки данных в памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16-20-20, где первая цифра (CAS Latency) является ключевым показателем задержки. При частоте 3200 МГц значение CL16 является стандартным и обеспечивает низкую латентность для отзывчивости в играх и приложениях. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применять разогнанные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Данная память DDR4 совместима с широким спектром процессоров и материнских плат, поддерживающих этот стандарт, включая платформы Intel начиная с 6-го поколения и AMD AM4. Однако перед покупкой критически важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата официально поддерживает модули объёмом 32 ГБ в каждом слоте и суммарный объём 64 ГБ, а также частоту 3200 МГц через профиль XMP. Для некоторых старых платформ может потребоваться обновление BIOS для обеспечения стабильной работы с таким объёмом и скоростью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены белыми алюминиевыми радиаторами, которые не только придают эстетичный вид сборке, но и помогают эффективно отводить тепло от чипов памяти при длительных высоких нагрузках, способствуя стабильности. Высота планок с радиатором является стандартной, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными процессорными кулерами в большинстве корпусов. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для рабочих станций, где важна функциональность, а не декоративные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что предназначено для работы в двухканальном режиме на большинстве потребительских материнских плат. Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в ресурсоёмких задачах. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Добавлять к этому комплекту одиночные модули от других производителей или с другими характеристиками не рекомендуется во избежание нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение связано с поддержкой объёма: не каждая материнская плата, даже с поддержкой DDR4, сможет работать с модулями по 32 ГБ. Обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) на сайте производителя вашей платы. Также имейте в виду, что для активации частоты 3200 МГц через XMP требуется, чтобы её поддерживали и процессор, и материнская плата; в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот комплект идеален для сборки мощной рабочей станции или серьёзной игровой системы с большим запасом на будущее. Если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к играм и офисной работе, можно рассмотреть комплекты меньшего объёма, например, 2x16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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