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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1010
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 450 руб. 
Начислим 936 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА
58 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
620
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.96х0.74х0.46
Вес, кг.
121

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для максимальной надёжности и удобного размещения оборудования. Вместительный формат высотой 42U позволяет разместить обширный комплект техники, а внушительная максимальная нагрузка в 1010 кг уверенно выдержит даже самые тяжёлые серверы и компоненты. Напольная конструкция делает шкаф устойчивым, а глубина 620 мм и ширина 600 мм обеспечивают достаточно пространства для монтажа и обслуживания. Полезная глубина 455 мм идеально подходит для компактного, но эффективного размещения аппаратуры. Металлическая дверь надёжно защищает содержимое. Лаконичный серый цвет дополняет современный технический интерьер.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
620
Полезная глубина (мм)
455
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для максимальной надёжности и удобного размещения оборудования. Вместительный формат высотой 42U позволяет разместить обширный комплект техники, а внушительная максимальная нагрузка в 1010 кг уверенно выдержит даже самые тяжёлые серверы и компоненты. Напольная конструкция делает шкаф устойчивым, а глубина 620 мм и ширина 600 мм обеспечивают достаточно пространства для монтажа и обслуживания. Полезная глубина 455 мм идеально подходит для компактного, но эффективного размещения аппаратуры. Металлическая дверь надёжно защищает содержимое. Лаконичный серый цвет дополняет современный технический интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА - по цене 58450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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