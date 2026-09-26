Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741327
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1250
Полезная глубина (мм)
1050
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.95х1.06х0.5
Вес, кг.
153
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — просторное решение для хранения и организации оборудования. Высота 42U и внушительная полезная глубина в 1050 мм позволяют разместить крупные серверы и множество компонентов. При ширине 600 мм шкаф остаётся компактным, что удобно для помещений с ограниченным пространством. Перфорированная дверь обеспечивает эффективную вентиляцию, поддерживая стабильную работу техники. Черный цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера серверной или офиса. Напольное размещение упрощает доступ и обслуживание оборудования.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1250
Полезная глубина (мм)
1050
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — просторное решение для хранения и организации оборудования. Высота 42U и внушительная полезная глубина в 1050 мм позволяют разместить крупные серверы и множество компонентов. При ширине 600 мм шкаф остаётся компактным, что удобно для помещений с ограниченным пространством. Перфорированная дверь обеспечивает эффективную вентиляцию, поддерживая стабильную работу техники. Черный цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера серверной или офиса. Напольное размещение упрощает доступ и обслуживание оборудования.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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