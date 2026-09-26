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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741327
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1250
Полезная глубина (мм)
1050
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.95х1.06х0.5
Вес, кг.
153

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — просторное решение для хранения и организации оборудования. Высота 42U и внушительная полезная глубина в 1050 мм позволяют разместить крупные серверы и множество компонентов. При ширине 600 мм шкаф остаётся компактным, что удобно для помещений с ограниченным пространством. Перфорированная дверь обеспечивает эффективную вентиляцию, поддерживая стабильную работу техники. Черный цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера серверной или офиса. Напольное размещение упрощает доступ и обслуживание оборудования.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1250
Полезная глубина (мм)
1050
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — просторное решение для хранения и организации оборудования. Высота 42U и внушительная полезная глубина в 1050 мм позволяют разместить крупные серверы и множество компонентов. При ширине 600 мм шкаф остаётся компактным, что удобно для помещений с ограниченным пространством. Перфорированная дверь обеспечивает эффективную вентиляцию, поддерживая стабильную работу техники. Черный цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера серверной или офиса. Напольное размещение упрощает доступ и обслуживание оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-48АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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