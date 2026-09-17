Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 800 руб. 
Начислим 1437 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА
89 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1260
Полезная глубина (мм)
1050
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.95х1.04х0.5
Вес, кг.
117

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА

Вместительный напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 42U легко справится даже с самыми насыщенными инфраструктурными задачами. Его полезная глубина 1050 мм при общем размере 1260 мм обеспечивает установку крупногабаритного оборудования, а ширина 600 мм делает размещение удобным даже в условиях ограниченного пространства. Прочная конструкция рассчитана на впечатляющую максимальную нагрузку до 1200 кг — идеален для серверных, дата-центров и профессиональных IT-площадок. Перфорированная дверь способствует хорошей вентиляции и стабильной работе техники. Стильный черный корпус подчеркнёт современный облик помещения. Белорусское качество исполнения гарантирует надёжность на долгие годы.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1260
Полезная глубина (мм)
1050
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Вместительный напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 42U легко справится даже с самыми насыщенными инфраструктурными задачами. Его полезная глубина 1050 мм при общем размере 1260 мм обеспечивает установку крупногабаритного оборудования, а ширина 600 мм делает размещение удобным даже в условиях ограниченного пространства. Прочная конструкция рассчитана на впечатляющую максимальную нагрузку до 1200 кг — идеален для серверных, дата-центров и профессиональных IT-площадок. Перфорированная дверь способствует хорошей вентиляции и стабильной работе техники. Стильный черный корпус подчеркнёт современный облик помещения. Белорусское качество исполнения гарантирует надёжность на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА - по цене 89800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...