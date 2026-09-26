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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 5
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 6
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 7
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 8
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 9
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 10
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 11
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 12
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 5
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 6
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 7
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 8
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 9
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 10
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 11
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 12
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741324
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.73х0.18
Вес, кг.
133.7

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительное и прочное решение для хранения оборудования. Его внушительные размеры (2030 мм в высоту и 1000 мм в глубину) делают шкаф идеальным для размещения большого количества техники. Полезная глубина 855 мм и высота 42U позволяют удобно организовать все устройства, не упуская ни сантиметра пространства. Благодаря ширине 600 мм внутрь поместятся даже габаритные компоненты. Шкаф оборудован перфорированной дверью — это обеспечивает отличную вентиляцию и сохраняет технику в рабочем режиме, защищая от перегрева. Модель выдерживает нагрузку до 550 кг, так что вы можете быть уверены в ее надежности. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер серверной или технического помещения. Напольное размещение гарантирует устойчивость и удобство эксплуатации.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительное и прочное решение для хранения оборудования. Его внушительные размеры (2030 мм в высоту и 1000 мм в глубину) делают шкаф идеальным для размещения большого количества техники. Полезная глубина 855 мм и высота 42U позволяют удобно организовать все устройства, не упуская ни сантиметра пространства. Благодаря ширине 600 мм внутрь поместятся даже габаритные компоненты. Шкаф оборудован перфорированной дверью — это обеспечивает отличную вентиляцию и сохраняет технику в рабочем режиме, защищая от перегрева. Модель выдерживает нагрузку до 550 кг, так что вы можете быть уверены в ее надежности. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер серверной или технического помещения. Напольное размещение гарантирует устойчивость и удобство эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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