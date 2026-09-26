Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-4ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительное и прочное решение для хранения оборудования. Его внушительные размеры (2030 мм в высоту и 1000 мм в глубину) делают шкаф идеальным для размещения большого количества техники. Полезная глубина 855 мм и высота 42U позволяют удобно организовать все устройства, не упуская ни сантиметра пространства. Благодаря ширине 600 мм внутрь поместятся даже габаритные компоненты. Шкаф оборудован перфорированной дверью — это обеспечивает отличную вентиляцию и сохраняет технику в рабочем режиме, защищая от перегрева. Модель выдерживает нагрузку до 550 кг, так что вы можете быть уверены в ее надежности. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер серверной или технического помещения. Напольное размещение гарантирует устойчивость и удобство эксплуатации.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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