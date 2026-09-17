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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741320
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1050
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х1х0.5
Вес, кг.
159

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО подходит для размещения большого объёма оборудования — его высота 2020 мм (42U) и ширина 600 мм делают его вместительным даже для самых сложных систем. Глубина 1050 мм и полезная глубина 855 мм позволяют легко разместить серверы и кабели с запасом места для удобства обслуживания. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 1200 кг, что особенно важно для крупных ИТ-проектов. Серый цвет придаёт шкафу строгий, универсальный вид. Перфорированная дверь обеспечивает отличную вентиляцию, поддерживая рабочую температуру техники даже при интенсивной эксплуатации.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1050
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО подходит для размещения большого объёма оборудования — его высота 2020 мм (42U) и ширина 600 мм делают его вместительным даже для самых сложных систем. Глубина 1050 мм и полезная глубина 855 мм позволяют легко разместить серверы и кабели с запасом места для удобства обслуживания. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 1200 кг, что особенно важно для крупных ИТ-проектов. Серый цвет придаёт шкафу строгий, универсальный вид. Перфорированная дверь обеспечивает отличную вентиляцию, поддерживая рабочую температуру техники даже при интенсивной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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