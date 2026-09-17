Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм перфорация серый ШТК-М-36.6.6-3ААА
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
900
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 620 руб.
В наличии
Код товара: 741317
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
53 620 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
42U
Высота (мм)
47
Ширина (мм)
73
Глубина (мм)
455
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.69х0.73х0.45
Вес, кг.
80
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм перфорация серый ШТК-М-36.6.6-3ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — надёжное решение для организации оборудования там, где важна максимальная нагрузка: конструкция выдерживает до 900 кг! Просторная полезная глубина 455 мм позволяет удобно разместить различные устройства, а высота 42U открывает широкие возможности для масштабирования. Напольное размещение обеспечивает устойчивость — шкаф не требует крепления к стене и легко впишется даже в плотную расстановку. Строгий серый цвет и металлическая дверь подчёркивают профессиональный подход к безопасности и удобству эксплуатации. Отличный выбор для крупных сетевых решений без компромиссов.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
42U
Высота (мм)
47
Ширина (мм)
73
Глубина (мм)
455
Полезная глубина (мм)
455
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — надёжное решение для организации оборудования там, где важна максимальная нагрузка: конструкция выдерживает до 900 кг! Просторная полезная глубина 455 мм позволяет удобно разместить различные устройства, а высота 42U открывает широкие возможности для масштабирования. Напольное размещение обеспечивает устойчивость — шкаф не требует крепления к стене и легко впишется даже в плотную расстановку. Строгий серый цвет и металлическая дверь подчёркивают профессиональный подход к безопасности и удобству эксплуатации. Отличный выбор для крупных сетевых решений без компромиссов.
Купить Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм перфорация серый ШТК-М-36.6.6-3ААА - по цене 53620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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