Шкаф напольный ЦМО 36U 1000мм перфорация серый ШТК-М-36.6.10-44АА
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 36U 1000мм перфорация серый ШТК-М-36.6.10-44АА
ЦМО ШТК-М-36.6.10-44АА Шкаф серверный напольный 36U (600 x 1000) дверь перфорированная 2 шт. Шкаф телеккомуникационный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Лёгок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединённых комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорация под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом или дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18–36U дверь фиксируется усиленным точечным замком, в 42–48U – ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 °. Усиленная конструкция допускает распределённую статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 мм возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212 ? 110 мм и/или 422 ? 55 мм с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола.
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