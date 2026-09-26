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Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
900
Высота
30U
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741313
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
30U
Высота (мм)
15150
Ширина (мм)
6000
Глубина (мм)
8000
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.43х0.75х0.47
Вес, кг.
79.7

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — настоящий гигант среди напольных решений для оборудования. Его впечатляющая высота 30U и большая глубина 8000 мм делают шкаф отличным выбором для размещения крупногабаритной техники и сложных сетевых систем. Максимальная нагрузка 900 кг позволяет уверенно размещать тяжелое оборудование без риска для устойчивости. Ширина 6000 мм открывает простор для грамотной организации кабелей и устройств. Черный цвет придаёт солидности внешнему виду, а стильная стеклянная дверь позволяет быстро оценить содержимое шкафа, не открывая его. Такой шкаф идеально подойдёт для масштабных серверных и дата-центров, где важно надёжно и удобно разместить оборудование.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
30U
Высота (мм)
15150
Ширина (мм)
6000
Глубина (мм)
8000
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — настоящий гигант среди напольных решений для оборудования. Его впечатляющая высота 30U и большая глубина 8000 мм делают шкаф отличным выбором для размещения крупногабаритной техники и сложных сетевых систем. Максимальная нагрузка 900 кг позволяет уверенно размещать тяжелое оборудование без риска для устойчивости. Ширина 6000 мм открывает простор для грамотной организации кабелей и устройств. Черный цвет придаёт солидности внешнему виду, а стильная стеклянная дверь позволяет быстро оценить содержимое шкафа, не открывая его. Такой шкаф идеально подойдёт для масштабных серверных и дата-центров, где важно надёжно и удобно разместить оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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