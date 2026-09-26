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Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА

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Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
30U
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741312
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
30U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
75
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.41х0.72х0.34
Вес, кг.
69.7

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — воплощение прочности и функциональности для ваших технических задач. Благодаря напольному размещению и полезной глубине 655 мм он без труда вмещает множество устройств, выдерживая нагрузку до 1200 кг. 30U высота позволяет организовать оборудование компактно и удобно, а стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль содержимого. Серый цвет шкафа универсален и легко вписывается в различные интерьерные решения.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
30U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
75
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
655
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — воплощение прочности и функциональности для ваших технических задач. Благодаря напольному размещению и полезной глубине 655 мм он без труда вмещает множество устройств, выдерживая нагрузку до 1200 кг. 30U высота позволяет организовать оборудование компактно и удобно, а стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль содержимого. Серый цвет шкафа универсален и легко вписывается в различные интерьерные решения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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