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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-44АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-44АА

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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-44АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 400 руб. 
Начислим 871 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-44АА
54 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.9х0.48
Вес, кг.
71.73

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-44АА

Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-44АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-44АА - по цене 54400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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