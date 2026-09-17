Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1000
Высота
24U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 330 руб.
В наличии
Код товара: 741304
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
51 330 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1000
Высота
24U
Высота (мм)
1265
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.16х0.89х0.48
Вес, кг.
91
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — просторное и прочное решение для организации серверной или сетевой комнаты. Внушительная высота 24U позволяет разместить серьёзное оборудование, а глубина 1000 мм открывает возможность удобно расположить даже громоздкие устройства с кабельной разводкой. Благодаря максимальной нагрузке в 1000 кг шкаф справится с самыми тяжёлыми комплектующими. Стеклянная дверь — для визуального контроля содержимого без необходимости открывания шкафа, а универсальный чёрный цвет впишется в любой интерьер. Ширина 600 мм обеспечивает дополнительное удобство монтажа и обслуживания техники.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1000
Высота
24U
Высота (мм)
1265
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — просторное и прочное решение для организации серверной или сетевой комнаты. Внушительная высота 24U позволяет разместить серьёзное оборудование, а глубина 1000 мм открывает возможность удобно расположить даже громоздкие устройства с кабельной разводкой. Благодаря максимальной нагрузке в 1000 кг шкаф справится с самыми тяжёлыми комплектующими. Стеклянная дверь — для визуального контроля содержимого без необходимости открывания шкафа, а универсальный чёрный цвет впишется в любой интерьер. Ширина 600 мм обеспечивает дополнительное удобство монтажа и обслуживания техники.
Купить Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005 - по цене 51330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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