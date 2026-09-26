Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это оптимальное решение для надёжного размещения оборудования. Вместительный 24U формат и глубина 1000 мм позволяют легко устанавливать даже крупногабаритные системы. Прочный корпус выдерживает нагрузку до 700 кг, а металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого. Удобная напольная конструкция и универсальный серый цвет хорошо впишутся в любой серверный зал или техническое помещение. Шкаф отличается сбалансированными размерами: ширина 600 мм и высота 1160 мм делают его подходящим для средних и больших проектов, где важны вместимость и безопасность оборудования.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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