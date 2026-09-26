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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА

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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741303
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1160
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.16х0.89х0.48
Вес, кг.
73

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это оптимальное решение для надёжного размещения оборудования. Вместительный 24U формат и глубина 1000 мм позволяют легко устанавливать даже крупногабаритные системы. Прочный корпус выдерживает нагрузку до 700 кг, а металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого. Удобная напольная конструкция и универсальный серый цвет хорошо впишутся в любой серверный зал или техническое помещение. Шкаф отличается сбалансированными размерами: ширина 600 мм и высота 1160 мм делают его подходящим для средних и больших проектов, где важны вместимость и безопасность оборудования.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1160
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это оптимальное решение для надёжного размещения оборудования. Вместительный 24U формат и глубина 1000 мм позволяют легко устанавливать даже крупногабаритные системы. Прочный корпус выдерживает нагрузку до 700 кг, а металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого. Удобная напольная конструкция и универсальный серый цвет хорошо впишутся в любой серверный зал или техническое помещение. Шкаф отличается сбалансированными размерами: ширина 600 мм и высота 1160 мм делают его подходящим для средних и больших проектов, где важны вместимость и безопасность оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло серый ШТК-М-24.6.10-1ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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