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Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005

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Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005 - фото 1
Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005 - фото 2
Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
480
Высота
42U
  • Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005 - фото 1
  • Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005 - фото 2
  • Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 510 руб. 
Начислим 375 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741301
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005
21 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
480
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.17х0.71х0.23
Вес, кг.
40.1

Описание товара Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005

Напольная стойка ЦМО создана для серьёзных задач – максимальная нагрузка до 480 кг позволяет размещать тяжелое оборудование и большое количество техники. Высота 42U открывает простор для масштабных сетевых или серверных решений. Полезная глубина 1000 мм и ширина 560 мм обеспечивают лёгкий монтаж даже крупногабаритных устройств. Черный цвет придаёт лаконичный современный вид и отлично впишется в любой дата-центр или серверную. Конструкция без двери гарантирует быстрый доступ, что особенно удобно для оперативной работы с оборудованием. Надёжная и вместительная полка идеально подойдёт для тех, кто ценит порядок и удобство монтажа.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
480
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольная стойка ЦМО создана для серьёзных задач – максимальная нагрузка до 480 кг позволяет размещать тяжелое оборудование и большое количество техники. Высота 42U открывает простор для масштабных сетевых или серверных решений. Полезная глубина 1000 мм и ширина 560 мм обеспечивают лёгкий монтаж даже крупногабаритных устройств. Черный цвет придаёт лаконичный современный вид и отлично впишется в любой дата-центр или серверную. Конструкция без двери гарантирует быстрый доступ, что особенно удобно для оперативной работы с оборудованием. Надёжная и вместительная полка идеально подойдёт для тех, кто ценит порядок и удобство монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005 - по цене 21510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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