Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
480
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 510 руб.
В наличии
Код товара: 741301
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 510 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
480
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.17х0.71х0.23
Вес, кг.
40.1
Описание товара Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005
Напольная стойка ЦМО создана для серьёзных задач – максимальная нагрузка до 480 кг позволяет размещать тяжелое оборудование и большое количество техники. Высота 42U открывает простор для масштабных сетевых или серверных решений. Полезная глубина 1000 мм и ширина 560 мм обеспечивают лёгкий монтаж даже крупногабаритных устройств. Черный цвет придаёт лаконичный современный вид и отлично впишется в любой дата-центр или серверную. Конструкция без двери гарантирует быстрый доступ, что особенно удобно для оперативной работы с оборудованием. Надёжная и вместительная полка идеально подойдёт для тех, кто ценит порядок и удобство монтажа.
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Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
480
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Напольная стойка ЦМО создана для серьёзных задач – максимальная нагрузка до 480 кг позволяет размещать тяжелое оборудование и большое количество техники. Высота 42U открывает простор для масштабных сетевых или серверных решений. Полезная глубина 1000 мм и ширина 560 мм обеспечивают лёгкий монтаж даже крупногабаритных устройств. Черный цвет придаёт лаконичный современный вид и отлично впишется в любой дата-центр или серверную. Конструкция без двери гарантирует быстрый доступ, что особенно удобно для оперативной работы с оборудованием. Надёжная и вместительная полка идеально подойдёт для тех, кто ценит порядок и удобство монтажа.
Купить Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005 - по цене 21510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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