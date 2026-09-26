Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000
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Характеристики
Описание товара Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительная напольная стойка высотой 1580 мм (33U), которая поможет удобно разместить и организовать технику в серверной или на объекте с большой нагрузкой. Благодаря прочной конструкции шкаф выдерживает до 380 кг, что открывает широкие возможности для размещения оборудования. Белый цвет корпуса гармонично впишется в любой современный интерьер, а отсутствие двери обеспечивает свободный доступ к установленным устройствам и ускоряет обслуживание. Полезная глубина 1000 мм и ширина 560 мм обеспечивают установку даже крупногабаритных компонентов, а большая общая глубина (1280 мм) позволит не переживать о нехватке места. Решение для тех, кто ценит простор и удобство эксплуатации.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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