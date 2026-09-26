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Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000

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Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000 - фото 1
Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000 - фото 2
Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
380
Высота
33U
  • Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000 - фото 1
  • Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000 - фото 2
  • Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741298
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
380
Высота
33U
Высота (мм)
1580
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.01х0.5х0.07
Вес, кг.
32

Описание товара Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительная напольная стойка высотой 1580 мм (33U), которая поможет удобно разместить и организовать технику в серверной или на объекте с большой нагрузкой. Благодаря прочной конструкции шкаф выдерживает до 380 кг, что открывает широкие возможности для размещения оборудования. Белый цвет корпуса гармонично впишется в любой современный интерьер, а отсутствие двери обеспечивает свободный доступ к установленным устройствам и ускоряет обслуживание. Полезная глубина 1000 мм и ширина 560 мм обеспечивают установку даже крупногабаритных компонентов, а большая общая глубина (1280 мм) позволит не переживать о нехватке места. Решение для тех, кто ценит простор и удобство эксплуатации.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 33U 1000мм серый СТК-С-33.2.1000




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
380
Высота
33U
Высота (мм)
1580
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительная напольная стойка высотой 1580 мм (33U), которая поможет удобно разместить и организовать технику в серверной или на объекте с большой нагрузкой. Благодаря прочной конструкции шкаф выдерживает до 380 кг, что открывает широкие возможности для размещения оборудования. Белый цвет корпуса гармонично впишется в любой современный интерьер, а отсутствие двери обеспечивает свободный доступ к установленным устройствам и ускоряет обслуживание. Полезная глубина 1000 мм и ширина 560 мм обеспечивают установку даже крупногабаритных компонентов, а большая общая глубина (1280 мм) позволит не переживать о нехватке места. Решение для тех, кто ценит простор и удобство эксплуатации.
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Доставка
Отзывы


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