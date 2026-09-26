Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack)
Оснащенный встроенным модемом 4G+, Wi-Fi 6 и технологией TP-Link Mesh, Deco X10-4G обеспечивает беспроблемный доступ в Интернет по технологии 4G и превосходный сетевой доступ по всему дому. Подключите SIM-карту и наслаждайтесь! Deco X10-4G поддерживает Cat6 со скоростью подключения к Интернету до 300 Мбит/с, а также сверхбыстрый Wi-Fi 6 со скоростью до 1,5 Гбит/с, что позволяет без задержек выполнять онлайн-трансляции в формате 4K, облачные игры и видеозвонки. Подключите SIM-карту и наслаждайтесь высокоскоростным доступом в Интернет. Благодаря 3 гигабитным портам WAN/LAN скорость подключения может быть в 10 раз выше, чем при стандартном подключении через Ethernet. Подключайте свои любимые проводные устройства к Deco X10-4G и будьте впечатлены!
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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