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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack)

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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 1
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 2
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 4
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 5
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 7
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
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  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 2
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 3
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 4
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 5
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 6
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 7
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 8
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741275
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
через мобильное приложение TP?Link Deco
Сетевые протоколы и функции
DDNS, IPv4, IPv6, QoS, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер SMB / SMA x 2 шт., адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
105 ? 105 ? 167 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х12
Вес, г.
850

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack)

Оснащенный встроенным модемом 4G+, Wi-Fi 6 и технологией TP-Link Mesh, Deco X10-4G обеспечивает беспроблемный доступ в Интернет по технологии 4G и превосходный сетевой доступ по всему дому. Подключите SIM-карту и наслаждайтесь! Deco X10-4G поддерживает Cat6 со скоростью подключения к Интернету до 300 Мбит/с, а также сверхбыстрый Wi-Fi 6 со скоростью до 1,5 Гбит/с, что позволяет без задержек выполнять онлайн-трансляции в формате 4K, облачные игры и видеозвонки. Подключите SIM-карту и наслаждайтесь высокоскоростным доступом в Интернет. Благодаря 3 гигабитным портам WAN/LAN скорость подключения может быть в 10 раз выше, чем при стандартном подключении через Ethernet. Подключайте свои любимые проводные устройства к Deco X10-4G и будьте впечатлены!

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10-4G(1-pack)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
через мобильное приложение TP?Link Deco
Сетевые протоколы и функции
DDNS, IPv4, IPv6, QoS, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер SMB / SMA x 2 шт., адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
105 ? 105 ? 167 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащенный встроенным модемом 4G+, Wi-Fi 6 и технологией TP-Link Mesh, Deco X10-4G обеспечивает беспроблемный доступ в Интернет по технологии 4G и превосходный сетевой доступ по всему дому. Подключите SIM-карту и наслаждайтесь! Deco X10-4G поддерживает Cat6 со скоростью подключения к Интернету до 300 Мбит/с, а также сверхбыстрый Wi-Fi 6 со скоростью до 1,5 Гбит/с, что позволяет без задержек выполнять онлайн-трансляции в формате 4K, облачные игры и видеозвонки. Подключите SIM-карту и наслаждайтесь высокоскоростным доступом в Интернет. Благодаря 3 гигабитным портам WAN/LAN скорость подключения может быть в 10 раз выше, чем при стандартном подключении через Ethernet. Подключайте свои любимые проводные устройства к Deco X10-4G и будьте впечатлены!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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