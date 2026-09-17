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Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА

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Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото 1
Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото 2
Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото 3
Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
57
Высота
6U
  • Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото 1
  • Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото 2
  • Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото 3
  • Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741239
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
57
Высота
6U
Высота (мм)
400
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х55х44
Вес, кг.
29.7

Описание товара Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА

Уличный всепогодный настенный шкаф 19'' ЦМО ШТВ-Н-6.6.5-4ААА предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, функционирующего в автономном режиме вне зависимости от температуры окружающей среды и других погодных условий. Установленная в нём аппаратура получает надёжную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды и несанкционированного доступа.

Отзывы о товаре Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
57
Высота
6U
Высота (мм)
400
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
420
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Уличный всепогодный настенный шкаф 19'' ЦМО ШТВ-Н-6.6.5-4ААА предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, функционирующего в автономном режиме вне зависимости от температуры окружающей среды и других погодных условий. Установленная в нём аппаратура получает надёжную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды и несанкционированного доступа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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